Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir.' ifadesini kullandı.

25 Eylül 2025 Perşembe 14:25
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, ana dil ve ata mirası olan Türkçe'nin, geleceğe güvenle bakmayı sağlayan milletin en sağlam teminatlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir.

Tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, coğrafyalar aşmış, medeniyet kurmuş Türk milleti, diline sahip çıkarak kimliğini korumuş, kelime hazinesiyle, ifade gücüyle dünyaya sesini duyurmuştur."

"YENİ NESİLLERİMİZE TÜRKÇE'Yİ YAŞATACAK ESERLER KAZANDIRALIM"

Erdoğan, şive, lehçe ve bölgesel farklılıklarıyla güçlü ve çeşitliliğe sahip bir yapıda olan Türk dilinin, yalnızca bir iletişim aracı değil, düşüncenin evi ve duyguların aynası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu düşünceleri paylaştı:

"Şiirimizde, türkümüzde, edebiyatımızda ve bilimsel eserlerimizde dilimizin zarafeti ve inceliği göze çarpar. Kültürümüzün hafızasıdır, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan köprüdür. Güzel dilimiz Türkçemize yapacağımız en güzel katkı dilimizi doğru kullanmak, güncel teknolojiyi, bilimsel terimleri Türkçe ile buluşturarak dilimizi zenginleştirmek olacaktır. Yeni nesillerimize Türkçe'yi yaşatacak eserler kazandıralım, okullarda, medyada, sosyal hayatta kelimelerimize özen gösterelim.

Bu vesileyle, Türkçemizi koruyup geliştirerek bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum. Türk Dil Bayramımız kutlu olsun."

