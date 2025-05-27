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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '27 Mayıs 1960 darbesi, aradan geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde hâlen kanayan bir yaradır' dedi.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 17:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım
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Cumhurbaşkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs 1960 darbesinin, aradan geçen 65 seneye rağmen milletin kalbinde hâlen kanayan bir yara olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Demokrasimize yönelik karanlık bir müdahale olan 27 Mayıs'ın 65'inci yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle, kemaliedeple yâd ediyorum" dedi.

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