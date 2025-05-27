Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs 1960 darbesinin, aradan geçen 65 seneye rağmen milletin kalbinde hâlen kanayan bir yara olduğunu ifade etti.

27 Mayıs 1960 darbesi, aradan geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde hâlen kanayan bir yaradır...



Demokrasimize yönelik karanlık bir müdahale olan 27 Mayıs'ın 65'inci yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle, kemaliedeple yâd ediyorum. pic.twitter.com/LV9d8J8qOq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2025

Erdoğan, "Demokrasimize yönelik karanlık bir müdahale olan 27 Mayıs'ın 65'inci yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle, kemaliedeple yâd ediyorum" dedi.