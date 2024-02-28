Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Şubat ile ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.

Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."