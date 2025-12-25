İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8357
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6166.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 uluslararası anlaşmaya onay
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 uluslararası anlaşmaya onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 5 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 uluslararası anlaşmaya onay
ABONE OL

Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, 14 Kasım 1975 tarihli "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi"ne ilişkin olarak 9-11 Şubat 2021'de kabul elen değişikliklere dair 5-6 Şubat 2025'te kabul edilen düzeltmelerin ve 10 Ekim 2024'te kabul edilen değişikliklerin 1 Haziran 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Minsk'te 21 Temmuz 2025'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 29 Mart 2013 Tarihinde İmzalanan Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol"ün onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, her bir tarafın devletinin kamyon, otobüs, tren, sivil uçak ve gemi sürücüleri ile mürettebatı gibi uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapan vatandaşları, giriş, transit geçiş, çıkış ve herhangi bir 180 günlük dönem için 90 günü aşmayan bir dönem için geçici kalış maksadıyla vize alma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti adına 5 Kasım 2025'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yer aldı.

"Depremden Etkilenen Bölgelerde Güvenli Okullar Projesi Kapsamında Uzman Hizmetlerine İlişkin Olarak Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile İmzalanan Hibe Anlaşması" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KFW ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında 3 Eylül 2025 tarihli 1 milyon avro tutarındaki hibe anlaşması imzalandı.

Ayrıca Resmi Gazete'de, KFW ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İstanbul Valiliği arasında Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından sağlanan özel bir fonla finanse edilen "İstanbul'da Güvenli Okullar" çerçevesinde uzman hizmetlerin sunulması için yapılan 3 Eylül 2025 tarihli 250 bin avro meblağlı hibe anlaşması yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.