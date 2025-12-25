Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 uluslararası anlaşmaya onay

Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, 14 Kasım 1975 tarihli "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi"ne ilişkin olarak 9-11 Şubat 2021'de kabul elen değişikliklere dair 5-6 Şubat 2025'te kabul edilen düzeltmelerin ve 10 Ekim 2024'te kabul edilen değişikliklerin 1 Haziran 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Minsk'te 21 Temmuz 2025'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 29 Mart 2013 Tarihinde İmzalanan Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol"ün onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, her bir tarafın devletinin kamyon, otobüs, tren, sivil uçak ve gemi sürücüleri ile mürettebatı gibi uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapan vatandaşları, giriş, transit geçiş, çıkış ve herhangi bir 180 günlük dönem için 90 günü aşmayan bir dönem için geçici kalış maksadıyla vize alma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti adına 5 Kasım 2025'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yer aldı.

"Depremden Etkilenen Bölgelerde Güvenli Okullar Projesi Kapsamında Uzman Hizmetlerine İlişkin Olarak Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile İmzalanan Hibe Anlaşması" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KFW ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında 3 Eylül 2025 tarihli 1 milyon avro tutarındaki hibe anlaşması imzalandı.

Ayrıca Resmi Gazete'de, KFW ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İstanbul Valiliği arasında Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından sağlanan özel bir fonla finanse edilen "İstanbul'da Güvenli Okullar" çerçevesinde uzman hizmetlerin sunulması için yapılan 3 Eylül 2025 tarihli 250 bin avro meblağlı hibe anlaşması yer aldı.