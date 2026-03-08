İSTANBUL 11°C / 6°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

8 Mart 2026 Pazar 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin... Evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının... Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

