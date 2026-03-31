A Milli Futbol Takımına peş peşe tebrik mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alnınızdan öpüyorum

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Harikasınız bizim çocuklar. 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek, Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanan ve milletimize büyük bir sevinç yaşatan A Milli Futbol Takımı'mızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonada millilerimize başarılar diliyorum. Yolun sonu final olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Tebrikler Bizim Çocuklar. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizleri gururlandırmaya, ay yıldızlı bayrağımızı daha nice zaferlerle dalgalandırmaya devam edeceğinize inancımız tam. Yolunuz açık, zaferleriniz daim olsun."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

2026 Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor; bu sevinci milletimize yaşatan futbolcularımıza, teknik heyetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aynı azim ve inançla dünya sahnesinde mücadeleye devam edeceğiz. Tebrikler #BizimÇocuklar

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

#BizimÇocuklar Başardı Dünya Kupası'ndayız! Play-off finalinde Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek adımızı Dünya Kupası'na yazdırdık. İnançla, azimle, yürekle bu gurur hepimizin...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar'a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Tebrikler #BizimÇocuklar A Millî Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Kutlu olsun!