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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı: Türkiye Birliğin bekası için de bir teminattır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında 'Karşılaştığı tüm engellere rağmen Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemiz, kriz ve çatışmalarda izlediği insani, barışçıl ve yapıcı politikalarla, ortaya koyduğu adil çözümlerle Birliğin bekası için de bir teminattır' ifadelerini kullandı.

9 Mayıs 2025 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı: Türkiye Birliğin bekası için de bir teminattır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında şu ifadeleri kullandı:

Her yıl 9 Mayıs'ta idrak edilen Avrupa Günü, 1950 yılında Schuman Deklarasyonu'yla başlayan Avrupa'nın siyasi ve ekonomik bütünleşme sürecinin bir sembolüdür.

Avrupa bütünleşmesinin vücut bulduğu Avrupa Birliği, son yıllarda yaşanan çok boyutlu küresel ve bölgesel meydan okumalarla karşı karşıyadır. Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği tartışılmakta; Gazze'de 19 aydır devam eden katliamlara sessiz kalınması, İsrail'in saldırılarını durduracak etkili bir politika geliştirilememesi, Birlik değerlerinin sorgulanmasına yol açmaktadır.

Avrupa Birliği'nin bugün bütünleşmenin temellerinin atıldığı yıllardaki gibi vizyoner ve cesur bir bakış açısına ihtiyacı vardır. Bu zor zamanlarda, münferit üyelerinin çıkarlarına esir edilmeyen, kıtanın müşterek çıkarlarına odaklanan, kapsayıcı ve bütünleştirici bir Avrupa Birliği herkesin menfaatinedir.

Karşılaştığı tüm engellere rağmen Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemiz, kriz ve çatışmalarda izlediği insani, barışçıl ve yapıcı politikalarla, ortaya koyduğu adil çözümlerle Birliğin bekası için de bir teminattır.

Nitekim son dönemde tüm dünyayı etkileyen ve geleneksel politikaların gözden geçirilmesine sebep olan transatlantik ve küresel gelişmeler, Türkiye-Birlik ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Avrupa Birliği kurumlarını temsil iddiasında olan kimi şahıs ve grupların zaman zaman ülkemiz aleyhine takındıkları hakkaniyetsiz tutuma rağmen, Birliğin önümüzdeki dönem karşılıklı fayda temelinde, uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hareket etme basiretini göstereceğine inanıyorum.

Bu vesileyle, kendi vatandaşlarım başta olmak üzere Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum.

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