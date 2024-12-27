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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acılı aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.

27 Aralık 2024 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acılı aileye ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakla geldiği Balıkesir'de ilk olarak Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Erdoğan ardından Zağanos Paşa Camisi'ne geçerek cuma namazını kıldı.

ACILI AİLEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.

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