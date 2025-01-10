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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet İyimaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyimaya'nın ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerini iletti.

AA10 Ocak 2025 Cuma 00:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet İyimaya için taziye mesajı
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Partimize büyük emeği geçmiş, Amasya ve Ankara milletvekilliği görevlerinde bulunmuş, TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlıklarını başarıyla yürütmüş, örnek bir siyaset ve hukuk insanı olan Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Ahmet İyimaya, nezaketi ve bilgeliğiyle hepimize örnek bir büyüğümüzdü. Kendisi hem siyasi mücadelesiyle hem de hukuk alanındaki birikimiyle milletimize hakkıyla hizmet etmiştir. Rabb'im rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, sevenlerine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

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