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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

30 Mart 2025 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına bayram mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatli takip etmekteyiz. Soruşturma derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suçlar deşifre olacaktır. Sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka bir şey değildir.

Milletimiz engin ferasetiyle tuzağı gördü.

Marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyeceğiz.

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