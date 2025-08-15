İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili Boğa ile Öztürk için taziye mesajı: Büyük bir üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk'ün vefatına ilişkin taziye mesajını paylaştı.

15 Ağustos 2025 Cuma 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili Boğa ile Öztürk için taziye mesajı: Büyük bir üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk'ün vefatına ilişkin taziye mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk'ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânlarını cennet eylesin."

