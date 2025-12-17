İSTANBUL 14°C / 5°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

17 Aralık 2025 Çarşamba 15:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, aile fertleri arasında yer alan çocuklara özel ilgi gösterdi.

Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüştü. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hind Rajab'ın aile fertleri de yer almıştı.

  • gazze
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Filistinli Hind Rajab
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

