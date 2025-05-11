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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, 'Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb'imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum' ifadelerini kullandı.

11 Mayıs 2025 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

"HAKLARINI NE YAPARSAK YAPALIM ASLA ÖDEYEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb'imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlı hilalin dalgalanması, aziz vatanın bekası, milletin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerin muhterem annelerinin gününü ayrıca kutladığını, her birinin ellerinden öptüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Aynı şekilde, Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum. Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb'im bizlere nasip eylesin."

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğraflarına da yer verildi.

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