Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ



TDT 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN ERDOĞAN-ALİYEV GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmalarının ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin insani yardım çabalarının artarak süreceğini, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini, bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütün ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması ile mümkün olabileceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma sonrası sürecin son durumu da gündeme geldi."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN, ERDOĞAN-CAPAROV GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde, Gazze halkına yönelik İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkileri, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze halkına yönelik İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin önemli olduğunu ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın birlik içinde bölgede insani ateşkes ve barışa giden yola katkı sağlayabileceğini söyledi."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Rixos President Astana Otel'de, Orban ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'I KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünde, Türkiye'nin küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Kabulde, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile İsrail-Filistin çatışmalarının son durumunun ele alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, uluslararası toplumun Filistin'deki insan hakları ihlallerini durdurmak için etkin adımlar atmasının zorunlu olduğunu ve Türkiye'nin barışçıl çabalarının sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağını belirtti."