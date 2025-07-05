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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı: Hazreti Hüseyin'i rahmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda 'Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum' diyerek Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini andı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 23:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı: Hazreti Hüseyin'i rahmetle yad ediyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü'nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386'ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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