Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.
Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi pic.twitter.com/UXUhDIgc9T— Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 10, 2024
Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonunda da incelemede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.