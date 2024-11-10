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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Müze Köşkü'nde dikkat çeken diyalog! Muhalefete 'Libya' göndermesi: Atatürk gitmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte.' diyerek muhalefete gönderme yaptı.

AA10 Kasım 2024 Pazar 23:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Müze Köşkü'nde dikkat çeken diyalog! Muhalefete 'Libya' göndermesi: Atatürk gitmiş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

MUHALEFETE 'LİBYA' GÖNDERMESİ

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.

ATATÜRK'ÜN EŞYALARINI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.

KİLİTLİ DOLAP DİKKATİNİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonunda da incelemede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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