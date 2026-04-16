16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya Kıbrıs uyarısı: İran'ı bahane etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya Kıbrıs uyarısı: İran'ı bahane etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin KKTC'nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukcu eşlik etti.

