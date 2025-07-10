Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı: Ebediyen özgür kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı da yer aldı.

5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak... https://t.co/WcwQSqiHqo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2025

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "HAYIRLI OLSUN" İFADESİYLE DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle birlikte Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesine ve cami olarak hizmet vermesine karar verildi. Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin aynı gün yayımlanan mükerrer sayısında yer aldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis Genel Kurulu'nda, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı okudu. Kararı, milletvekilleri uzun süre ayakta alkışladı.

Kararnamenin yayımlanmasının ardından "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" veya "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak ifade edilen cami, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Namaza, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.