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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Ayrılığa düşmeyeceğiz, beraber olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namaz sonrası dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Leyle- Kadrinizi tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir olacağız beraber olacağız' dedi.

5 Nisan 2024 Cuma 16:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Ayrılığa düşmeyeceğiz, beraber olacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.

Cuma namazı sonrası dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak "Leyle- Kadrinizi tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ne yazık ki Gazze'de artık neredeyse 700 bine ulaşıyor kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadr'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği yardımı gönderiyoruz sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Aramızdaki birlik beraberlik çok çok önemli. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız beraber olacağız" dedi.

Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti.

Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti.

Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "iyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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