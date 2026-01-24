İSTANBUL 12°C / 8°C
24 Ocak 2026 Cumartesi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın'a ziyaret... Yeni yatırımlar hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk şehir ziyaretini gerçekleştirmek üzere bugün Aydın'a gidiyor. Yoğun bir programı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirde hayata geçirilen çok sayıda projenin toplu açılışını gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk il ziyaretini bugün Aydın'a yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Erdoğan, 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentte yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak.

Ayrıca "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında Aydın'da inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini başlatacak.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende Aydınlılara hitap edecek olan Erdoğan, gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacak.

Cumhurbaşkanı'nın ziyaret kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne de gitmesi, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan şehirdeki çalışmalarla ilgili bilgi alması da bekleniyor.

