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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kritik ziyaret... 2 yıl sonra bir araya geliyorlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kritik ziyaret... 2 yıl sonra bir araya geliyorlar

Başkan Erdoğan, ‘Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı Gelecek' temalı 17. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Zirve en son 2023 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılmıştı.

HABER MERKEZİ4 Temmuz 2025 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kritik ziyaret... 2 yıl sonra bir araya geliyorlar
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Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze'deki soykırım ve İsrail-İran çatışmasında diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan, uluslararası ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın bugün Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla tertiplenecek zirvede, iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında işbirliğine dair fikir teatisinde bulunulacağı belirtildi.

LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın zirve oturumuna hitap edeceğini, liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi. Altun, zirveye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC'nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılacağını vurguladı.

2 YIL SONRA TOPLANIYOR

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi geçtiğimiz 2023 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılmıştı.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • azerbaycan
  • ekonomik işbirliği örgütü

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