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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.' ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 17:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."

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