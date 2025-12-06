İSTANBUL 20°C / 12°C
6 Aralık 2025 Cumartesi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılık uyarısı: Hayat boşluk kabul etmez
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılık uyarısı: Hayat boşluk kabul etmez

'Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'ne tebrik telgrafı gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız.' ifadelerini kullandı.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılık uyarısı: Hayat boşluk kabul etmez
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Grand Ankara Hotel'de düzenlenen "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. 'Hayat boşluk kabul etmez' şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir. Zirvenin, bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artıran, aileleri merkeze alan ve boşlukları dolduran somut bir başlangıç noktası olma hedefi önemlidir.

Programın düzenlemesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

