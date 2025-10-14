Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımsız Filistin mesajı: O güzel günleri göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

24 yıldır daima milletin rehberliğinde yürüyen, milletle aynı ufka bakan, rotasından hiç çıkmayan bir siyasi hareket olarak ekonomi işleri başkanlığımızın rolünü çok önemli buluyorum

Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmemiştir, milletle inatlaşma olmaz.

Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya dikte eden değil, her kademede istişare eden bir yaklaşımla hareket ettik

Biz, sözlerini lafta ve rafta bırakmayan bir kadroyuz.

Türkiye olarak böyle bir atmosferde hem ülkemizi çatışmalardan uzak tutmaya, hem 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmaya hem de ekonomide belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak böyle bir atmosferde hem ülkemizi çatışmalardan uzak tutmaya, hem 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmaya hem de ekonomide belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz pic.twitter.com/AhF0OErByw — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 14, 2025

Dün bölgemizin son iki yıldır kanayan en büyük yarası olan Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık.

Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi tedbiri ve temkini elden bırakmıyor. Türkiye olarak hem ülkemizi çatışmalardan uzak tutmaya hem de ekonomide belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz.

Bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor.

Yardım görevlileri hamdolsun şükür secdesi yapıyor, anneler iki yıl sonra ilk defa çocuklarını sokağa yukarıdan bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor

Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor.

Başta Amerika olmak üzere Körfez ülkeleri hep birlikte görüşecek, tartışacak, ne gibi adımlar atacağımızı karara bağlayacağız.

Şüphesiz önümüzde kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir.

Hükümetimizin üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı merkeze alan büyüme politikasında hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Ticaret ortaklarımızdaki düşük büyüme oranlarına rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürmektedir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümetimizin üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı merkeze alan büyüme politikasında hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Ticaret ortaklarımızdaki düşük büyüme oranlarına rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürmektedir pic.twitter.com/d4xA3kinEh — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 14, 2025

Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız.

Kimlik bunalımının yansımalarını dış politikalarında da görüyoruz. Yurt dışına gidince kendi ülkelerini şikayet etme alışkanlığını bırakamadılar.

Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını Batı başkentlerinde yoldaşlarına yuhalatmanın adı siyaset değildir, muhalefet etmek hiç değildir.