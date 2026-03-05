İSTANBUL 13°C / 6°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ele alındı

Başkan Erdoğan, İran'daki çatışmalara ilişkin Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. İran'da başlayan çatışma ortamının uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını ifade etti.

HABER MERKEZİ5 Mart 2026 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, bölgedeki gerilime ilişkin temaslarında bölgedeki gerilim Türkiye tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALEZYA BAŞBAKANI İBRAHİM İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Malezya işbirliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, İran'da başlayan ve bölgeyi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki çatışmaları, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran'daki gelişmelerin çok yakından izlendiğini, sivil ölümlerinden üzüntü duyulduğunu ve artmasından endişe edildiğini, çatışmaların bölgeye yayılmasının kabulünün ise mümkün olmadığını belirtti.

Erdoğan, İran'daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını, Türkiye'nin diplomasi zemininin kuvvetlendirilmesi ve yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede ve dünyadaki çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliklerini artırmayı gerekli kıldığını, savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımları hızlandırmanın önemli olduğunu belirtti.

