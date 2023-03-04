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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı diledi.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
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Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafik uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olan polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

DUR İHTARINA UYMADI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde denetimden aracıyla kaçan sürücünün çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 24 Şubat'ta "Dur" ihtarına uymayan sürücü O.U'nun hafif ticari aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hıdır Canoluk, Gebze ilçesindeki özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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