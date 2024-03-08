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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Hamas' tepkisi: Eğer öyle olsaydı bunlar avukatlığını kimseye bırakmazdı

TÜGVA Gençlik Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hamas terör örgüt değildir. Eğer öyle olsaydı bunlar(Batı) avukatlığını kimseye bırakmazdı.' dedi.

8 Mart 2024 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Hamas' tepkisi: Eğer öyle olsaydı bunlar avukatlığını kimseye bırakmazdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Karşımda ülkemizin en büyük gençlik hareketini görüyorum. Türkiye'nin en güçlü genç enerjisini görüyorum.

* TÜGVA çatısı altında 81 ilimizde ve 605 ilçemizde faaliyet gösteren bu yeni nesil gençlik hareketi maya tutmuştur.

* TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Bu çelikten iradeyi daha da güçlendirme vaktidir. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız.

* Gençlerimizin hem fiziki hem manevi hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyetimizin 2. asrına damgamızı vuracağız.

* Bilgisayar ekranlarındaki sanal dünya ile gerçek dünyanın dengesini kurarak zorlukları aşarak, şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz.

* Diploma zarftır, elbette kıymetlidir. Ama aslolan mazruftur. Dünya'da donanımın önce ve hatta sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı.

* Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler çok daha önemli hale geldi.

* Bir ülkenin, bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir.

* Ayasofya'nın ibadete açılması, Taksim'e cami yapılması, Kudüs'ün mahremiyetine saygı gösterilmesi gibi somut gündemlerimiz vardı. Bu başlıkların bir kısmında mücadelemiz başarıya ulaştı.

* Şimdi tek hedefimiz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Böylece gençlerimize çok daha büyük vizyonları hayata geçirebilecekleri büyük, güçlü, müreffeh bir ülke emanet edebileceğiz.

* Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır.

* İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor.

* Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır.

* İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletleri, tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolmuşlardır.

* Artık İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. İsrail'e destek veren ABD ve Avrupa devletleri tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydoldular.

* Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi zalimdir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi hırsızdır.

* Bu ülkede siyaset yaptığı halde çıkıp utanmadan Hamas'a terör örgütü iftirası atan İsrail muhiplerine asla ve asla aldırmayın.

* Hamas, bunların iddia ettiği gibi bir örgüt kesinlikle değildir. Bilakis canları pahasına vatanlarını ve topraklarını savunan bir direniş hareketidir.

* Tüm büyük zalimler gibi siyonizm adına çocuk, kadın katliamları yapan, kendilerini savunma imkanı olmayan masumlara zulmeden İsrail yönetimi de korkaktır.

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