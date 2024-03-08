Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Hamas' tepkisi: Eğer öyle olsaydı bunlar avukatlığını kimseye bırakmazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
* Karşımda ülkemizin en büyük gençlik hareketini görüyorum. Türkiye'nin en güçlü genç enerjisini görüyorum.
* TÜGVA çatısı altında 81 ilimizde ve 605 ilçemizde faaliyet gösteren bu yeni nesil gençlik hareketi maya tutmuştur.
* TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Bu çelikten iradeyi daha da güçlendirme vaktidir. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız.
* Gençlerimizin hem fiziki hem manevi hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyetimizin 2. asrına damgamızı vuracağız.
* Bilgisayar ekranlarındaki sanal dünya ile gerçek dünyanın dengesini kurarak zorlukları aşarak, şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz.
* Diploma zarftır, elbette kıymetlidir. Ama aslolan mazruftur. Dünya'da donanımın önce ve hatta sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı.
* Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler çok daha önemli hale geldi.
* Bir ülkenin, bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir.
* Ayasofya'nın ibadete açılması, Taksim'e cami yapılması, Kudüs'ün mahremiyetine saygı gösterilmesi gibi somut gündemlerimiz vardı. Bu başlıkların bir kısmında mücadelemiz başarıya ulaştı.
* Şimdi tek hedefimiz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Böylece gençlerimize çok daha büyük vizyonları hayata geçirebilecekleri büyük, güçlü, müreffeh bir ülke emanet edebileceğiz.
* Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır.
* İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor.
* Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır.
* İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletleri, tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolmuşlardır.
* Artık İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. İsrail'e destek veren ABD ve Avrupa devletleri tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydoldular.
* Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi zalimdir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi hırsızdır.
* Bu ülkede siyaset yaptığı halde çıkıp utanmadan Hamas'a terör örgütü iftirası atan İsrail muhiplerine asla ve asla aldırmayın.
* Hamas, bunların iddia ettiği gibi bir örgüt kesinlikle değildir. Bilakis canları pahasına vatanlarını ve topraklarını savunan bir direniş hareketidir.
* Tüm büyük zalimler gibi siyonizm adına çocuk, kadın katliamları yapan, kendilerini savunma imkanı olmayan masumlara zulmeden İsrail yönetimi de korkaktır.