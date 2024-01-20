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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Bekle bizi İstanbul'' paylaşımı: Yeniden şahlanış dönemi başlayacak

Mahalli İdareler Seçimi için İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 'Yeniden şahlanış dönemi başlayacak. Bekle bizi İstanbul' ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2024 Cumartesi 23:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Bekle bizi İstanbul'' paylaşımı: Yeniden şahlanış dönemi başlayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul ilçe adayları tanıtım toplantısına katıldı. İlçe belediye başkan adaylarını tek tek açıklayan Erdoğan, etkinliğin ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

"BEKLE BİZİ İSTANBUL"

Yerel seçimlerde İstanbul'u kazanacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un 5 yıllık fetret devri son bulacak, yeniden şahlanış dönemi başlayacak. Bekle bizi İstanbul." ifadelerine yer veri.

"5 YILDA ÇEYREK ASIRLIK İRTİFA KAYBI YAŞADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eleştirilerde bulundu. İstanbul'un içinde bulunduğu duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sokaklarını pislik götüren, sokaklarını gecekonduların kuşattığı, yollarında yürünmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya çalıştık. Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. 5 yılda çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı."

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