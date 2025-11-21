İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beykozlu gençlere telefon sürprizi: Dönüşte geleceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen 'Söz Gençlikte' programına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

AA21 Kasım 2025 Cuma 00:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beykozlu gençlere telefon sürprizi: Dönüşte geleceğim
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçedeki gençlerle bir araya geldiği program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Gürzel'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre, telefon aracılığıyla salondaki gençlere seslenen Erdoğan, programa katılanların akşamını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın Beykozlular ve İstanbullular için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Güney Afrika ziyaretimden döndükten sonra da inşallah Beykoz'a ziyaretim olacak. Özlem kardeşimize sizler de gençler olarak yardımcı olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Programdaki gençler, Erdoğan'ın sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

