Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boraltan faciası tepkisi: CHP'nin kara lekesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, saygı değer misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Lefkoşa'dan Taşkent'e, Bakü'den Aşkabat'a en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Partimizin Türk dünyası vizyon belgesinin tanıtım töreninde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tanıtım toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz.

Türk dünyasının farklı köşelerinde aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun.

Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması, kaynaşmaması için tüm yollar denendi. Kimliğini savunan, değerlerine sahip çıkan münevverler turancılıkla suçlanarak ya hapse atıldı ya sürgün edildi ya da nicesi kurşunların darağaçlarının kurbanı oldu.

Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımızın ötesinde değil, 1940'lar tek partili dönemde ülkemizde de yasaklanmıştır. Tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyordu. Sadece bununla da kalmadılar. Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmişlerdir.

Boraltan Faciası CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP Türk dünyasına halen yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir.

Sadece Karabağ'da değil Suriye'de de aynı basiretsizliğe şahit olduk. CHP bu başka bir şey beklemeyin.

CHP'NİN "CEMEVİ" PROVOKASYONUNA TEPKİ

(Özgür Özel'e) Alevi canlarımızla ilgili olarak partimize yönelik ortaya atılan iftiralar ise bühtandan öte, apaçık bir provokasyondur; 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Partimize oy veren milyonlarla birlikte, Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz.

"BU BÜYÜK ÜLKEYİ İÇİNE KAPATTILAR"

Türkiye'yi soydaşlarıyla birlikte gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerinden, bütün dünyadan izole ederek yönetmeye çalışanlar bu büyük ülkeyi içine kapattı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmedi. Bu ilgisizliğe son veren Özal olmuştur. 1990'ların hemen başında Sovyetlerin dağılmasıyla yeni bir dönem başladı. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığına kavuşurken, tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. 1992 senesinde Türkiye'nin girişimleriyle Türk Dili Konuşan Ülkeler devlet başkanı zirveleri düzenlenmeye başladı.

Merhum Özal'dan sonra rahmetli Demirel de büyük önem vermiştir. Bu mücadelenin bayraktarlığını son nefesine kadar Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin kurucusu rahmetli Alparslan Türkeş yapmıştır

"VİZYON BELGEMİZİ 6 LEHÇE VE ORTAK ALFABE İLE HAZIRLADIK"

Zirvede ayrıca Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesini kabul ettik. Teşkilatımızın gözlemci üyelerinden Macaristan'da düzenlenen zirvede ise teklifimiz üzerine 21 Mart'ın Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdık.

Bugün bütün bu çabaları açık bir şekilde geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. Bu belge gelecek yüzyılın inşasında önemli bir belge niteliğindedir. Belgemiz Türk dünyamızda birlik ve beraberliği geliştirmenin en somut göstergesidir.

Vizyon belgemizi altı lehçede ve ortak alfabe ile hazırladık. Belgemiz, AK Parti'nin küresel sorumluluk bilinciyle Türk dünyasında birlik ve beraberliği pekiştirme iradesinin en somut göstergesidir. Türk devletleri arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesini ve çok boyutlu iş birliklerinin kurumsal bir çerçevede güçlendirilmesini amaçlıyoruz.