26 Ağustos 2025 Salı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taaruz'un 103'üncü yıl dönümü mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taaruz'un 103'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümüne ilişkin, 'Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum.' dedi.

26 Ağustos 2025 Salı 13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taaruz'un 103'üncü yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştıpı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum.

