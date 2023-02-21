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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli çadır kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'de depremzedeler için oluşturulan çadır kenti ziyaret etti.

AA21 Şubat 2023 Salı 18:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli çadır kenti ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Osmaniye'ye geldi.

Depremzedeler için kurulan çadır kentte vatandaşları ziyaret eden Erdoğan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konut sorunu ve diğer sıkıntıların en kısa zamanda aşılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sabır, Rabb'im sabırlar versin. Dediğim gibi bir yıl müsaade edin, sizi aç açıkta bırakmayız. Sizler bize emanetsiniz." dedi.

Çadır kentteki çocuklarla sohbet eden Erdoğan, şehit ailesiyle de bir araya geldi.

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