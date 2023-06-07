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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatının yıl dönümünde andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.' dedi.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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