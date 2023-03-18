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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü için bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "108 yıl önce emperyalistlere karşı Anadolu'daki Türk varlığını korumak ve bin yıllık Türk topraklarını müdafaa etmek için verdikleri mücadeleyle milletimizi Çanakkale Zaferi'ne ulaştıran bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle yad ediyoruz." ifadelerine yer veren Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanından gelerek yedi düvele karşı Çanakkale'de verilen topyekun mücadelede ecdadımız, milletimizin zor günde nasıl bir ve beraber olduğunu göstermiş, şehit kanlarıyla sulanan toprağımıza düşmanın ayak basmasına izin vermemiştir. Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferi'nde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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