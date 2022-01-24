İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li 2 isme suç duyurusu
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li 2 isme suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 19:34 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 19:37
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç duyurusu başvurusunu avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözlerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı belirtildi.

İfade özgürlüğü sınırlarının aşıldığına da dikkat çekildi. Bu kapsamda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.