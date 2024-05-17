Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde: Yeni bir tarım ve kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
* 160 yılı aşkın süredir çiftçimizin ve üreticimizin yanında yer alan Ziraat Bankası'na ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.
* Ziraat Bankası sadece kar peşinde kola bir banka değildir. Çiftçinin, esnafın ve ihracatçının elinden tutan kara gün dostudur.
* Ziraat Bankası, hızla gelişen alternatif finans piyasasında yerini almıştır.
* Tarım sektörünün tüm paydaşlarının el ele vermesi ve dayanışma içinde hareket etmesi mühimdir.* Milli meselemiz olan tarım konusundan hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Herkesin fikrine, eleştirisine ve önerilerine sonuna kadar açığız.
* Bu buluşmanın tarım ekosisteminin gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum. Ülkemiz tarımının çeşitliliğine ve zenginliğine burada şahit olduk, bu hazineyi ne kadar ileriye taşırsak Türkiye için o kadar iyi olacaktır.
* Türkiye, gerçekler yerine çarpıtmalar üzerinden muhalefet geride bırakılmalıdır. Bunun yerine eleştirel ama daha yapıcı bir anlayışın ikame edilmesi ülkemiz için faydalı olacaktır.
* Ülkemizde muhalefetin ezberi olan 'Tarım bitti' tezlerinin ne kadar içi boş, temelsiz ve gerçek dışı olduğunu rakamlarla teyit ettik.
* Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız. Başarılarımızla birlikte hala problem üreten alanların farkındayız.
* Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sömürgeciler, bunları tahakküm altına almak için her yola başvurdular.
* Bize insan hakları dersi veren Batılı ülkelerin, pek çok Afrika ülkesinde neler yaptığını çok iyi biliyoruz.
* Türkiye'nin gayretleri ile hayata geçirilen Karadeniz girişimi olmasaydı birçok yerde kıtlık yaşanacaktı.
* Tarımı sadece ekonomimiz için değil, milletimizin bekası için de hayati önemde bir sektör olarak görüyoruz.
* (Tarım kredisi desteği) Bu kredilerden yararlanan çiftçilerimizin sayısı 1,2 milyonu aştı.
* Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yeşil kalkınma ve yerelden kalkınma ilkesiyle yeni bir tarım ve kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz.
* Küçük ekipman kredisinin limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz.
* Genç çiftçi kredisi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya, kadın çiftçi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz
* Küçükbaş hayvan üreticilerimize verilen kredinin limitini 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz.
* (Tarım projeleri) Projelerle toplam 13 milyar lira yatırım yapılacak olup, yaklaşık 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.