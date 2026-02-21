Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde! Yeni destek paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Çiftçiler ile İftar" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Biten, mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak.

Hükümetimiz çiftçilerimizi yalnız bırakmadı.

Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer.

Çiftçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun. Yokluğunuzu göstermesin.

Batı'nın 'hasta adam' dediği bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz, benim çiftçi kardeşlerimdi

Sizin fedakârlığınızı sadece rızkınızı kazanmak için döktüğünüz terden değil en sancılı dönemlerdeki memleket sevdanızdan da biliyorum

2025'te çiftçilere 760 milyar lira destek verdik

2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz.

Türkiye hasılada Avrupa'da 1. dünyada 7. sırada.

2002'de 24.5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 3 kattan fazla artırarak 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik

Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz, tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz.

Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor

Allah'a hamdolsun tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik.

6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız

2026 yılında 14,5 milyar lira olan kırsal kalkınma destek bütçemizin yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz