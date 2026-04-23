Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara dijital medya uyarısı: Tehlikelere karşı dikkatli olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Savaşın yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan çocuklara sevgilerimi gönderiyorum.

Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır.

Tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor.

Çocuklar bomba sesleriyle değil, kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz.

23 Nisan tarihimizin dönüm noktasıdır. İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizdi. Böyle önemli bir dönüm noktasını kendi çocuklarımız ile birlikte tüm dünya çocuklarına armağan ettik.

Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum.