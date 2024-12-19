Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 19, 2024
Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/qgVFg4DKZD
Erdoğan, paylaşımında zirveye ilişkin görüntülere de yer verdi.