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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı: Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı: Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında zirveye ilişkin görüntülere de yer verdi.

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