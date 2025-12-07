İSTANBUL 13°C / 9°C
7 Aralık 2025 Pazar
  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davet: Orban Ankara'ya geliyor
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davet: Orban Ankara'ya geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 8 Aralık 2025'te Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret, Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı kapsamında yapılacak.

7 Aralık 2025 Pazar 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davet: Orban Ankara'ya geliyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 8 Aralık 2025'te Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

İKİLİ İLİŞKİLER DE MASADA

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Stratejik işbirliği derinleşiyor
Popüler Haberler
