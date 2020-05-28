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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''demokratik ve ekonomik gelişim'' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda demokratik ve ekonomik gelişmenin önemine işaret etti.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 23:13 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 23:17
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Erdoğan paylaşımında, "Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe, geleceğimize güvenle bakmamızda en önemli güç ve moral kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoya da yer verdi.

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