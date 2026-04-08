Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Ana gündem İran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede İran'da sağlanan ateşkes ve bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Al Sani'ye Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını belirtti.