Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve işbirliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAYİRLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tebbun'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü