Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi görüşmeleri sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Umman Sultanı el-Sayid ile yapılan görüşme için şu açıklamaları yaptı:

Görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE UKRAYNA GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.