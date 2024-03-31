Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas'ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte'ye, Türkiye'nin yeni Genel Sekreter'den beklentilerini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni genel sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak'ın birliğini güçlendirmesi ve NATO'nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak'ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye'nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de gerçekleşen yerel seçimler dolayısıyla tebriklerini ileten Caparov'a teşekkürlerini sundu.