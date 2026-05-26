Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgedeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramını da tebrik etti.