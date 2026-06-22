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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği... İran ve Irak liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği... İran ve Irak liderleriyle görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini de kaydetti.

IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediklerini, özellikle enerji, savunma sanayisi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.

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