Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış politika vurgusu: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz İstanbullular, kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili gençler ve kıymetli hanımefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

81 ildeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönül veren yol arkadaşlarıma yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Aynı şekilde yurt içi ve yurt dışında farklı mecralardan toplantımızı takip eden her bir kardeşime buradan muhabbetlerimi iletiyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönül veren yol arkadaşlarıma yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Teşkilatlarımız için görev almış fakat artık aramızda bulunmayan vefat etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

49 gün gibi çok kısa süre zarfında 81 ilimizin tamamında merkez ilçelerde dahil 973 ilçemizde Türkiye Yüzyılı Buluşmalarını başarıyla tertipleyen siz değerli yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

CHP'YE SERT TEPKİ: DERTLERİN KABARIKLIĞI BİZİM AÇIMIZDAN DA İBRETLİKTİ

Ana muhalefet partisi Türkiye'yi şikayet turları düzenlerken, biz 81 ilimizde 973 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık.

CHP'li belediyelerin adeta alametifarikası olan yolda kalan otobüslerden, akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden, en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi.

Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti.

Burası şahsi istikbal peşinde koşanların değil, millete hizmet için koşanların yuvasıdır.

AK Parti, Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatlarımızdır.

"KALICI ZAFERLERE ODAKLANACAĞIZ"

Bu ocak basiret, feraset ve merhamet ocağıdır. 2053'ü, 2071'i hedefleyenler mevzi kazanımlara değil, kalıcı zaferlere odaklananlar işte bu salondadır.

Birlik içinde, beraberlik içinde kardeşlik hukuku çerçevesinde kendimiz daima yenileyerek, bünyemizi güçlendirerek varsa hatamız, eksiğimiz, yanlışımız bunları gidererek durmak yok yola devam diyoruz.

Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor..

"TÜRKİYE'SİZ BİR DENKLEM KURULAMIYOR"

Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibaren edilen çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var.

İstikrarsızlık dalgasının halka halka yayıldığı bu dönemde hamdolsun hem içerde hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi tüm bu tehlikelerde uzak tutmayı başardık.

Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.