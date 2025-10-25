İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış politika vurgusu: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış politika vurgusu: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibaren edilen çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.' ifadelerini kullandı.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış politika vurgusu: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz İstanbullular, kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili gençler ve kıymetli hanımefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

81 ildeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönül veren yol arkadaşlarıma yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Aynı şekilde yurt içi ve yurt dışında farklı mecralardan toplantımızı takip eden her bir kardeşime buradan muhabbetlerimi iletiyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönül veren yol arkadaşlarıma yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Teşkilatlarımız için görev almış fakat artık aramızda bulunmayan vefat etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

49 gün gibi çok kısa süre zarfında 81 ilimizin tamamında merkez ilçelerde dahil 973 ilçemizde Türkiye Yüzyılı Buluşmalarını başarıyla tertipleyen siz değerli yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

CHP'YE SERT TEPKİ: DERTLERİN KABARIKLIĞI BİZİM AÇIMIZDAN DA İBRETLİKTİ

Ana muhalefet partisi Türkiye'yi şikayet turları düzenlerken, biz 81 ilimizde 973 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık.

CHP'li belediyelerin adeta alametifarikası olan yolda kalan otobüslerden, akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden, en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi.

Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti.

Burası şahsi istikbal peşinde koşanların değil, millete hizmet için koşanların yuvasıdır.

AK Parti, Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatlarımızdır.

"KALICI ZAFERLERE ODAKLANACAĞIZ"

Bu ocak basiret, feraset ve merhamet ocağıdır. 2053'ü, 2071'i hedefleyenler mevzi kazanımlara değil, kalıcı zaferlere odaklananlar işte bu salondadır.

Birlik içinde, beraberlik içinde kardeşlik hukuku çerçevesinde kendimiz daima yenileyerek, bünyemizi güçlendirerek varsa hatamız, eksiğimiz, yanlışımız bunları gidererek durmak yok yola devam diyoruz.

Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor..

"TÜRKİYE'SİZ BİR DENKLEM KURULAMIYOR"

Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibaren edilen çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var.

İstikrarsızlık dalgasının halka halka yayıldığı bu dönemde hamdolsun hem içerde hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi tüm bu tehlikelerde uzak tutmayı başardık.

Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • türkiye yüzyılı
  • kapanış programı

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.