  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''diyalog'' çağrısı: Küresel güvenlik için diplomasi şart
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''diyalog'' çağrısı: Küresel güvenlik için diplomasi şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diplomasiye şans verilmesi en akılcı yol.' dedi.

AA1 Mart 2026 Pazar 16:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''diyalog'' çağrısı: Küresel güvenlik için diplomasi şart
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, son durumu değerlendirdi.

"KÜRESEL GÜVENLİK İÇİN DİPLOMASİ ŞART"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.

