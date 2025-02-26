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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü mesajlarına teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından 71'inci yaş gününü kutlayan tüm vatandaşlar için teşekkür paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında 'Her şey Türkiye için” diyerek 'Yol yürümeye devam edeceğiz' dedi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü mesajlarına teşekkür paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X resmi sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum.

Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum.

Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça "daha adil bir dünya" için çalışmaya, "her şey Türkiye için" diyerek yol yürümeye devam edeceğiz.

Hep birlikte nice yıllara...

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